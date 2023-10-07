Чрезвычайное положение объявили в Израиле

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение в стране. Об этом сообщает газета Haaretz.

Министр объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории Израиля. Кроме того, он приказал начать набор добровольцев в ряды полиции.

Газета сообщает, что израильская армия (ЦАХАЛ) еще не взяла под контроль ни одно из мест проникновения террористов на юге Израиля. Жители по-прежнему находятся в убежищах и сообщают, что на месте нет ни сил безопасности, ни медицинского персонала.