В Израиле объявили чрезвычайное положение

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о чрезвычайном положении по всей стране после начала боевых действий с силами ХАМАС . Об этом сообщили израильские СМИ.

Кроме того, как отметили авторы материала, министр нацбезопасности приказал набирать в полицию всех добровольцев. Сообщается также, что израильской стороне пока не удалось вернуть ни одну из атакованных палестинцами территорий.