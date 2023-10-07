ХАМАС ударил по второй по величине электростанции в Израиле

Боевики палестинского движения ХАМАС нанесли удар по электростанции «Рутенберг» в израильском городе Ашкелон. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По предварительным данным, после удара на станции, являющейся второй по величине в Израиле, возник сильный пожар.

Массированный ракетный обстрел был произведен из сектора Газа. Такого количества ракет «раньше никогда не было», сообщает портал Ashkeloninfo.

Журналисты портала подчеркнули, что в небе были видны десятки разрывов. Предположительно это работал комплекс ПВО «Железный купол».

При обстреле пострадали 136 человек. Они были экстренно госпитализированы в медицинский центр «Барзилай».

Напомним, что электростанция была построена в 1990 году. В 2000 году к ней был пристроен второй комплекс.