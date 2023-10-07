В ООН отреагировали на атаки на Израиль
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выпустил заявление о ситуации в Израиле и на оккупированной палестинской территории.
«Я решительно осуждаю сегодняшнее утреннее нападение с нескольких фронтов на израильские города вблизи сектора Газа, а также ракетный обстрел центральной части Израиля боевиками ХАМАС», – сказано в заявлении.
По его словам, в регионе происходят ужасающие сцены насилия, есть многочисленные жертвы и раненые.
Веннесланд отметил, что все атаки на гражданское население должны быть немедленно прекращены. Спецпредставитель находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами.
Координатор ООН призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности.
«Это опасная пропасть, и я призываю всех отступить от нее», - добавил Веннесланд.