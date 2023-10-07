Что известно о боях между Израилем и ХАМАС
Ракетный обстрел израильской территории начался рано утром в субботу со стороны сектора Газа. Сигналы тревоги непрерывно звучат с полседьмого утра во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. ХАМАС утверждает, что по территории Израиля выпущено уже 5 тыс. ракет.
Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.
Операция армии Израиля в Газе получила название "Железные мечи".
ТАСС собрал главное о ситуации.
С чего все началось
- Первое сообщение Командования тыла Армии обороны Израиля о воздушной тревоге поступило около 06:30 (время совпадает с московским), тогда сообщалось о срабатывании сирен в районе населенного пункта Яд-Мордехай вблизи границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям. С этого момента сигналы тревоги непрерывно звучат в нескольких районах.
- Группы палестинских боевиков уже выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителей палестинского движения ХАМАС.
- Жителям южных и центральных Израиля страны было рекомендовано находиться вблизи убежищ и следовать указаниям военных.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где в ближайшее время проведет срочное совещание с руководством силовых структур.
- Власти Тель-Авива отменили в городе проведение всех общественных мероприятий и закрыли городские пляжи.
Погибшие и пострадавшие
- Израильские медики констатировали гибель 70-летней женщины. Она проживала в населенном пункте Гедерот близ города Ашдод на юге страны и была тяжело ранена в результате попадания ракеты на ее дом.
- Всего же, по данным газеты The Times of Israel, по меньшей мере шесть человек погибли, еще более 200 человек пострадали. Как сообщили в израильской службе скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида"), один человек погиб, еще по меньшей мере 15 израильтян получили ранения.
- Сообщения о россиянах среди пострадавших отсутствуют, российские дипломаты пристально следят за ситуацией, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве.
- В сектора Газа сообщили о гибели не менее 20 палестинцев в результате атак Израиля.
Состояние готовности к войне
- Как заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило Израилю войну.
- В свою очередь израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". В настоящее время начальник генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций.
- Галант дал указание провести набор резервистов в армию.
- Введено "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать необходимые объекты.
- Президент Израиля Ицхак Герцог констатировал, что еврейское государство находится в затруднительном положении. Он призвал всех следовать указаниям Армии обороны Израиля и сохранять спокойствие.
Удары по сектору Газа
- Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа. Военная операция получила название "Железные мечи".
- Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По меньшей мере пять человек были убиты в результате этих ударов.
- Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских боевиков. В частности, как сообщается, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа.
- В ХАМАС утверждают, что захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев.
Международная реакция
- Глава МИД ФРГ Анналена Бербок осудила начатую палестинскими радикалами операцию на территории Израиля. По ее словам, Израиль "имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от террора".
- Консультации кабминов Чехии и Израиля, которые должны были пройти в формате совместного заседания правительств обеих стран в понедельник, 9 октября, в Праге, отменены.