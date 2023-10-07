Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

Ракетный обстрел израильской территории начался рано утром в субботу со стороны сектора Газа. Сигналы тревоги непрерывно звучат с полседьмого утра во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. ХАМАС утверждает, что по территории Израиля выпущено уже 5 тыс. ракет.