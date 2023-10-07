Жители юга Израиля спасаются бегством от боевиков ХАМАС

Жители приграничных с сектором Газа районов Израиля в спешке покидают свои дома и спасаются бегством от боевиков палестинского движения ХАМАС, в субботу, 7 октября, осуществивших вторжение на территорию страны. Видео опубликовано в региональных соцсетях.

На кадрах видео мужчины и женщины из захваченных утром бойцами движения населенных пунктов бегут по пустыне. Матери пытаются спасти своих детей, несут их на руках. За кадром слышатся выстрелы из стрелкового оружия.

Кроме того, в ролике присутствует остановившаяся по неизвестным причинам колонна легковых машин. Водители покидают автомобили и также стремятся спастись бегством.

По предварительным данным, боевики ХАМАС уже захватили 35 человек, в том числе, одного из членов экипажа танка «Меркава-4», сожженного утром.

Часть захваченных в плен людей бойцы движения предположительно переправили на свою территорию.