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Макрон осудил нападение палестинских боевиков на Израиль

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети X (ранее Twitter).

Макрон осудил нападение палестинских боевиков на Израиль
© globallookpress.com

"Я решительно осуждаю террористические атаки, которые в настоящее время обрушиваются на Израиль. Выражаю полную солидарность с пострадавшими, их семьями и близкими", - написал он.

Ранее с аналогичным осуждением выступило Министерство иностранных дел Франции. Во внешнеполитическом ведомстве выразили "абсолютное непринятие терроризма и приверженность безопасности Израиля".