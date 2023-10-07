В Израиле сообщили о захвате ХАМАС нескольких населенных пунктов

В Израиля подтвердили потерю контроля над семи поселениями около сектора Газа, сообщил в Telegram военкор Юрий Котенок. В данный момент военная авиация страны наносит воздушные удары по территории сектора Газа.

Израильские ресурсы подтверждают потерю контроля над семи населенными пунктами вблизи сектора Газа. В данный момент по целям в Газе наносятся воздушные удары, — написал он.

Премьер-министр страны Беньямин Натаньяху заявил, что Израиль в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате операции. По его словам, отдан приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов.

Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, организация совершила «серьезную ошибку».

7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Этому предшествовал ракетных обстрел юга Израиля и района Тель-Авива. В результате погибла одна женщина, около 80 пострадавших госпитализировали.