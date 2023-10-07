Нетаньяху сделал заявление после вторжения боевиков в Израиль

Израиль находится в состоянии войны, а не в формате операции, заявил в субботу, 7 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом пишут РИА «Новости».

Премьер пообещал, что противник «заплатит цену». Он добавил, что распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что палестинская группировка ХАМАС совершила ошибку, начав войну против страны.

Глава ведомства выразил уверенность, что Израиль одержит победу в этом противостоянии.