Министр обороны Израиля: движение ХАМАС объявило стране войну

Газета The Washington Рost пишет, что Соединенные Штаты после эскалации конфликта Израиля и Палестины перебросят ударную группу авианосцев в восточную часть Средиземного моря. Они также предоставят боеприпасы и другое оборудование, чтобы помочь Израилю в его недавно объявленной войне против ХАМАС. По информации официальных лиц США, что израильское правительство начнет наземное вторжение в густонаселенный сектор Газа в ближайшие 24-48 часов. Уже сейчас Израиль наносит удары по сектору Газа. Правительство страны обещает возмездие за беспрецедентное нападение группировки боевиков, которое застало врасплох израильские силы безопасности. По данным местных СМИ, число погибших в Израиле возросло до 700, тысячи получили ранения, в то время как палестинские власти заявили, что в секторе Газа по меньшей мере 413 человек были убиты и около 2300 получили ранения. Как пишет СМИ, опасения по поводу разрастания регионального конфликта возросли после того, как ливанская группировка "Хезболла" заявила, что атаковала израильские объекты вблизи границы "в знак солидарности" с ХАМАС, а Израиль заявил , что нанес ответный удар. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название "Железные мечи".