В Тель-Авиве на фоне обстрелов из Газы отменили все мероприятия

"По указанию мэра Тель-Авива Рона Хульдаи в городе отменены все общественные и культурные мероприятия, закрыты общинные центры и пляжи. Муниципальные патрули по всему городу готовы оказать помощь всем нуждающимся", - сообщила в Telegram-канале советник тель-авивского градоначальника Илана Михаэли .

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.