Президент Румынии выступил против идеи о Европе "с несколькими скоростями"

"Мы должны примирить процесс расширения ЕС с его функциональностью. Однако Европа с несколькими скоростями - это не ответ. Может быть, это самое дешевое решение с точки зрения усилий, но это рецепт для уменьшенного союза, а не для более сильного: ЕС будет настолько сильным, насколько [будет сильной] его самая интегрированная группировка", - сказал Йоханнис.