Обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора убили в тюрьме

В тюрьме Эквадора «Литораль» убили шесть человек, обвиняемых в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом передает телеканал Ecuavisa со ссылкой на службу исполнения наказаний.

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Предполагается, что обвиняемых убили около 16:00 6 октября (0:00 7 октября по московскому времени). Известно, что они являлись гражданами Колумбии. Для обеспечения безопасности в «Литорали» разместили около 800 солдат и полицейских.

Президент Эквадора Гильермо Лассо собрал заседание представителей силовых ведомств страны. Из-за произошедшего он прервал свой визит в США.