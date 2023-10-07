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Трамп обвинил Байдена и Обаму в сближении России и Китая

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает глупостью тот факт, что его преемник Джо Байдена и предшественник Барак Обама подтолкнули Москву и Пекин к сближению, сообщает РИА Новости.

Трамп обвинил Байдена и Обаму в сближении России и Китая
© ТАСС/EPA

По его словам, курс действующего президента на «тотальную победу» над Россией вполне может обернуться Третьей мировой войной. Бывший президент, заявил, что в молодости любил историю, а его учителя говорили, «чего вы точно не хотели бы видеть, так это объединения России и Китая».

«Они естественные враги, потому что у них общая граница, у России много земли, у Китая ее недостаточно. Обычно это не очень хороший знак, да? Китаю нужна земля, у России она есть, но она ее не отдаст. Так что они естественные враги», — заявил Трамп.

При этом политик посетовал, что Байден и Обама свели Россию и Китай вместе.

«Этому нельзя было позволить случиться, при мне бы этого никогда не случилось», — указал Трамп.

Также он считает, что при нем не произошел бы конфликт вокруг Украины.

«Цена на нефть... она была бы значительно ниже, и у него бы [президента РФ Владимира Путина] не было бы денег. А еще потому, что я говорил ему этого не делать», - отметил бывший глава государства.

По словам Трампа, он сделал бы ставку на сохранение статус-кво на Украине, но дал понять, что не видит ничего зазорного в том, чтобы страна уступила часть русскоязычных регионов.

Также политик раскритиковал умственные способности Байдена.

«Он не блистал интеллектом и 30 лет назад, а сейчас его умственные способности настолько низки, что никто не поверит», — добавил Трамп.

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