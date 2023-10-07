Экс-премьер Японии поддержал депутата, который посетил Россию

Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори поддержал депутата от оппозиционного Общества обновления Японии Мунэо Судзуки, которого могут исключить из партии за поездку в Россию без предварительного уведомления и высказывания в интервью российским СМИ. Об этом сообщил сам Судзуки в эфире телеканала Kansai-terebi.

"Сейчас мне позвонил экс-премьер Мори и сказал: "Держись! Ты не сказал ничего неправильного, японско-российские отношения важны", - сказал он.

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Как сообщила ранее газета Sankei, руководство Общества обновления Японии посчитало проблемным не только посещение РФ без предварительного уведомления, как того требуют партийные правила, но и высказывания Судзуки в интервью российским СМИ. В частности, депутат сказал, что уверен в победе России и верит в будущее РФ. Судзуки в свою очередь возразил, что видео было обрезано и сам он говорил это в более широком контексте, призывая остановить боевые действия.

"Я не сказал ничего неправильного. Несправедливо, что решение принимается на основе обрезанного [видео]", - добавил депутат.

Окончательное решение по поводу дисциплинарного наказания будет принято 10 октября.

Экс-премьер Мори, член правящей Либерально-демократической партии, ранее и сам, выступая на одном из официальных мероприятий в Токио в январе, усомнился в целесообразности помощи Украине и выделения на это средств из бюджета, поскольку "попросту немыслимо, чтобы Россия проиграла".

Работа с точки зрения национальных интересов

В то же время в своем блоге Судзуки также прокомментировал слова президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" о готовности к диалогу с Японией, если эта страна, которая ввела санкции против России, выступит с соответствующей инициативой.

"Послушав заявления президента Путина, я почувствовал облегчение от того, что моя поездка в Москву имела смысл. В Обществе обновления Японии [много] шума, но я хочу сказать: "Мунэо Судзуки дает результаты с точки зрения национальных интересов", - написал он.

В своем блоге он заявил о важности диалога с Москвой в нынешней ситуации. В ходе встреч в России депутат выражал сожаление в связи с разрушением позитивных результатов, достигнутых в двусторонних отношениях в прежние годы. Он также пояснил, что не представляет в ходе поездки в Россию ни правительство Японии, ни свою партию. По словам Судзуки, он посетил РФ в качестве индивидуального депутата во время перерыва между сессиями парламента.