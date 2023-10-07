Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины

Депутат Верховной Рады от блока «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга ) заявил, что Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине . Об этом он написал в статье для британского издания Conservative Woman.

Гончаренко заявил о попытке Зеленского «заткнуть» оппозицию Украины с помощью запретов на выезд за рубеж, а также уголовных дел против оппозиционных изданий и отказов предоставлять им эфирное время