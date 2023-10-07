СМИ сообщили о произошедшем скандале на саммите в Гранаде

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Джорджа Мелони отстаивают дипломатический скандал, который случился на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, политики на саммите решили провести посвященную проблеме миграции встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Премьер-министр Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком.

Также в Евросоюзе взволнованы большим количеством вынужденных переселенцев, приехавших в Европейский союз. Однако европейские политики стараются не касаться темы миграции, поскольку этот вопрос может разрушить карьеру государственных деятелей.

Новое миграционное соглашение ЕС основано на концепции «обязательной солидарности». Она предполагает, что страна может либо принять определенное число мигрантов, либо оплатить их прием другими государствами блока.