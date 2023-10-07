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Госдеп США собрался признать события в Нигере госпереворотом

Госдепартамент США собирается на следующей неделе официально признать взятие власти военными в Нигере государственным переворотом. Об этом сообщил CNN со ссылкой на чиновников.

Госдеп США собрался признать события в Нигере госпереворотом
© EPA / TASS

Как уточнили журналисты, Вашингтон хочет прекратить некоторые формы помощи Нигеру. При этом американское посольство сможет продолжить работу. Телеканал добавил, что американские военные смогут остаться в стране несмотря на решение дипломатичсекого ведомства.

Ранее сообщалось, что мятежники, пришедшие к власти в Нигере, в случае иностранного нападения разместят на территории страны военных из Мали и Буркина-Фасо и разрешат им действовать. Согласно заявлению, озвученному представителем МИД Нигера, говорится, что главы министерств иностранных дел «приветствовали» подписание соответствующего указа.

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