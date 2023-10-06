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Маккарти может досрочно покинуть Конгресс США

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти может досрочно покинуть состав американского конгресса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Маккарти может досрочно покинуть Конгресс США
© globallookpress.com

Отмечается, что Маккарти рассказал о таких планах своим однопартийцам. Это произошло после того, Конгресс проголосовал за смещение Маккарти с поста спикера.

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«На закрытой встрече членов своей конференции, спустя несколько часов после того, как восемь республиканцев в Палате представителей объединились с демократами, чтобы лишить его молотка, калифорниец дал понять, что хочет вернуться домой», — сообщает источник.

Издание также добавляет, что Маккарти собирается «провести время со своей семьёй». При этом бывший спикер планирует и дальше участвовать в делах Республиканской партии, вне зависимости от своего статуса в Палате представителей.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет выбрать другую кандидатуру.

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