Маккарти может досрочно покинуть Конгресс США
Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти может досрочно покинуть состав американского конгресса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что Маккарти рассказал о таких планах своим однопартийцам. Это произошло после того, Конгресс проголосовал за смещение Маккарти с поста спикера.
«На закрытой встрече членов своей конференции, спустя несколько часов после того, как восемь республиканцев в Палате представителей объединились с демократами, чтобы лишить его молотка, калифорниец дал понять, что хочет вернуться домой», — сообщает источник.
Издание также добавляет, что Маккарти собирается «провести время со своей семьёй». При этом бывший спикер планирует и дальше участвовать в делах Республиканской партии, вне зависимости от своего статуса в Палате представителей.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет выбрать другую кандидатуру.