В ЕС не знают, где взять деньги для Украины

В счётной палате напомнили, что за последнее время долг Евросоюза значительно вырос — в 2022 году он составил 344,3 миллиарда евро. Кроме того, в прошлом году воздействие на бюджет Евросоюза увеличилось более чем вдвое из-за регулярного оказания военной помощи Украине.