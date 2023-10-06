В ЕС не знают, где взять деньги для Украины
Европейская счётная палата предупредила страны США о необходимости соблюдать осторожность при выделении помощи Украине. Об этом сообщает Le Figaro.
В счётной палате напомнили, что за последнее время долг Евросоюза значительно вырос — в 2022 году он составил 344,3 миллиарда евро. Кроме того, в прошлом году воздействие на бюджет Евросоюза увеличилось более чем вдвое из-за регулярного оказания военной помощи Украине.
«Обещать Украине 50 млрд евро в течение пяти лет – это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов, смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине», — сообщает источник.
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