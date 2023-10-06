Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского

Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач призвал снять с фронтона здания администрации флаг Украины после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. Об этом пишет издание Dauphiné libéré.

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Глава города объяснил свое решение и подчеркнул, что нельзя в одно время ссылаться на ценности Запада и призывать страны на помощь, а также разделять действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема... Это снятие [флага] никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу», — отметил он.

Украинские журналисты сообщили, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время разговора они обсудили гуманитарную помощь Баку Киеву в энергетическом секторе, а также региональную безопасность и возможности сотрудничества.