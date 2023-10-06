В Эстонии завели дело против двух мужчин за включение гимна России

Эстонская полиция возбудила административное дело против двух мужчин за то, что они на улице проигрывали гимн России, передает портал Delfi. По его информации, пьяные мужчины вынесли во двор многоквартирного дома в Таллине проигрыватель и на полную громкость включили российский гимн.

Полиция относится к прослушиванию гимна Российской Федерации в общественном пространстве как к публичной демонстрации символа агрессии, что в сегодняшней ситуации явно воспринимается как поддержка совершаемой в Украине агрессии, — пояснили в полиции.

Отмечается, что полиция прибыла на место сразу после того, как получила сообщение о происходящем. Согласно законодательству Эстонии, задержанным мужчинам грозит денежный штраф в размере до €1200 или арест.

29 сентября эстонские блюстители порядка оштрафовали на €500 мужчину, который инициировал использование наклейки «Я русский» на автомобилях. Его личность устанавливали несколько недель, за это время мужчина успел запустить в интернете продажи своего творчества.