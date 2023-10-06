Гутерриш призвал страны с ядерным оружием ратифицировать ДВЗЯИ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что странам с ядерным оружием следует ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.
Таким образом Хак прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Россия может отозвать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Позже спикер российской Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы собирается рассмотреть вопрос отзыве ратификации ДВЗЯИ.
«Мы осведомлены об этих комментариях. Все, что я могу сказать, так это то, что генсек ООН постоянно подчеркивал необходимость вступления в силу ДВЗЯИ. Он настоятельно призывает все страны, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, поступить так без оговорок либо предусловий, в особенности — те, чья ратификация требуется для вступления договора в силу», — прокомментировал ситуацию Хак.
Он также добавил, что Гутерриш призвал все ядерные державы подтвердить свою приверженность ДВЗЯИ и отказ от ядерных испытаний.
Напомним, что, по словам Володина, отзыв ДВЗЯИ отвечает национальным интересам России, а также «будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор».