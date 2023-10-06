Гутерриш призвал страны с ядерным оружием ратифицировать ДВЗЯИ

«Мы осведомлены об этих комментариях. Все, что я могу сказать, так это то, что генсек ООН постоянно подчеркивал необходимость вступления в силу ДВЗЯИ. Он настоятельно призывает все страны, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, поступить так без оговорок либо предусловий, в особенности — те, чья ратификация требуется для вступления договора в силу», — прокомментировал ситуацию Хак.