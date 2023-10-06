В Болгарии заявили, что ЕС не может позволить себе продолжение конфликта на Украине

Европа не может позволить себе продолжение конфликта на Украине, необходимо разработать глобальную стратегию по прекращению боевых действий. Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев, передает ТАСС.

По его словам, поставки оружия Киеву не помогают решению конфликта и в этом вопросе необходим «баланс между военными, экономическими и дипломатическим мерами», а также глобальная стратегия прекращения боевых действий и обеспечение длительного мира.

«Европа не может себе позволить продолжение этой войны, необходимо найти пути к восстановлению мира. Необходимы сильная политическая воля, дипломатия и активные переговоры по достижению справедливого и устойчивого мира, основанного на международно признанных принципах ООН», — отметил Радев на неофициальной встрече в Португалии лидеров 13 стран-членов Евросоюза с парламентской формой правления.