Премьер Греции выступил против помощи Украине в ущерб европейцам

«Мы просим гораздо больше денег для Украины — и правильно делаем, потому что мы будем продолжать поддерживать Украину, но я объяснял в Европейском совете, что невозможно иметь значительные дополнительные ресурсы для Украины и в то же время иметь гораздо меньше ресурсов по сравнению с теми, которые мы даём Украине, для помощи европейским гражданам, переживающим стихийные бедствия», — объяснил Мицотакис.