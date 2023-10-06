Глава Евросовета ответил на вопрос о расширении ЕС

Главы стран Евросоюза расходятся во мнении о необходимости фиксировать 2030 год в качестве цели для расширения объединения. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает «РИА Новости».

«Ряд лидеров были согласны с тем, что нужно фиксировать дату, другие выступили против», — сказал он.

Мишель назвал целью данной даты демонстрацию странам-кандидатам серьезности намерений ЕС. По его словам, это является «вопросом авторитета» Евросоюза.

Мишель добавил, что Западные Балканы ждут своей очереди на вступление в ЕС больше 20 лет, что приводит к чувству разочарования. При этом он подчеркнул, что процесс вступления в Евросоюз основан на прогрессе стран-кандидатов в выполнении поставленных требований.