Польша заблокировала решение Евросовета о расселении мигрантов

«Если бы не наше вето, то после этого саммита Европейского совета можно было бы сказать, что процесс релокации нелегальных мигрантов начался, собственно говоря. Это только вето польского правительства, мое вето привело к тому, что процесс не пошел и Польша имеет шанс противостоять ошибочным решениям Европейской комиссии», — добавил премьер-министр.