Польша заблокировала решение Евросовета о расселении мигрантов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна заблокировала решение Европейского совета об обязательном расселении мигрантов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Моравецкого, он наложил вето на часть документа Евросовета, которая касалась обязательного расселения мигрантов.
«Это решение принято председателем Шарлем Мишелем. Этой записи, касающейся миграции, нет. Он представит это на своей пресс-конференции, но такая договоренность была только что достигнута», — заявил он.
Моравецкий также подчеркнул, что именно из-за действий Польши инициатива об обязательном расселении мигрантов была отклонена.
«Если бы не наше вето, то после этого саммита Европейского совета можно было бы сказать, что процесс релокации нелегальных мигрантов начался, собственно говоря. Это только вето польского правительства, мое вето привело к тому, что процесс не пошел и Польша имеет шанс противостоять ошибочным решениям Европейской комиссии», — добавил премьер-министр.
Помимо этого политик рассказал о собственных предложениях Евросоюзу по проблеме мигрантов. По его словам, Европе необходимо перестать социально поддерживать мигрантов, а также усилить охрану границ.
Ранее Моравецкий заявил, что некоторые страны Евросоюза пребывают «в страхе перед диктатом Брюсселя».