Появились подробности об отравлении немецкого политика Крупаллы

Bild: Отравляющих веществ в крови лидера АдГ Крупаллы не найдено
Отравляющих веществ в крови сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы по результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы не обнаружено. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на материалы следствия.
По тем же данным, в крови политика были найдены только следы обезболивающих средств, которые он принял после недавнего инцидента в баварском Ингольштадте.
"После госпитализации лидера АдГ Тино Крупаллы вследствие инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии, судебно-медицинская экспертиза его образцов крови не дала каких-либо особых результатов", - пишет издание.
Напомним, что вечером в среду Крупалла был экстренно госпитализирован после нападения на него двух молодых мужчин во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте.
Как написало издание Junge Freiheit со ссылкой на однопартийцев, политика госпитализировали в бессознательном состоянии. Как сообщила позднее пресс-служба АдГ, медицинское обследование подтвердило, что Крупалла получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом и ведётся экспертиза.