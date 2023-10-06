Появились подробности об отравлении немецкого политика Крупаллы

Отравляющих веществ в крови сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы по результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы не обнаружено. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на материалы следствия.

По тем же данным, в крови политика были найдены только следы обезболивающих средств, которые он принял после недавнего инцидента в баварском Ингольштадте.

"После госпитализации лидера АдГ Тино Крупаллы вследствие инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии, судебно-медицинская экспертиза его образцов крови не дала каких-либо особых результатов", - пишет издание.

Напомним, что вечером в среду Крупалла был экстренно госпитализирован после нападения на него двух молодых мужчин во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте.