США ввели санкции против фирм из ФРГ, КНР и других стран за поддержку ВС РФ

Основная их часть (42) находится в Китае. По версии правительства США, подвергшиеся санкциям компании якобы поставляли России "интегральные схемы американского происхождения". В перечне также фигурируют три фирмы из Индии, две - из Турции и по одной - из Великобритании, Германии, ОАЭ, Финляндии и Эстонии.