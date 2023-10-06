Фон дер Ляйен исключила любые поблажки в ходе приема новых членов в ЕС

"Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг [кандидатов], никаких поблажек не будет. Еврокомиссия представит в начале ноября подробный доклад о степени готовности к вступлению, он будет рассмотрен на саммите в декабре", - сказала фон дер Ляйен.