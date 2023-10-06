Украина вышла из договора по совместной с РФ борьбе с преступностью
Представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Киев принял решение выйти из соглашения о совместной с Россией и Белоруссией борьбе с преступностью. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь», — заявил он.
Мельничук также напомнил, что данное соглашение было подписано 25 ноября 1998 года в Москве.
Ранее Украина вышла из соглашения о помощи семьям погибших в Афганистане.
Рамблер: главные новости