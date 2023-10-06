Киевский суд оставил Коломойского под стражей

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы украинского бизнесмена Игоря Коломойского, оставил его под стражей и сохранил размер залога в 3,8 млрд гривен (около $105 млн). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале "Страны", Коломойский в ответ на вопрос, доволен ли он решением суда, ответил с иронией: "Очень".

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В ходе заседания суд уточнил у Коломойского, знает ли он про то, что его лишили украинского гражданства. Обвиняемый ответил, что не получал уведомления об этом от украинской миграционной службы. На вопрос суда, есть ли у него гражданство других стран, Коломойский сказал, что у него есть гражданство Кипра и Израиля. При этом в комментарии "Стране" Коломойский заявил, что сам он себя считает гражданином трех стран, то есть в том числе гражданином Украины.

Коломойский был задержан 2 сентября после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. По данным следствия, в 2013-2020 годы бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.