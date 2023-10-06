Алиев заявил, что миссия ООН в ближайшее время вновь посетит Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге заявил, что миссия ООН в ближайшие дни вновь посетит Нагорный Карабах.

«На встрече было сообщено, что в ближайшее время офис резидента-координатора ООН в Азербайджане вместе с представителями соответствующих специализированных учреждений организации вновь посетят территории», — приводит подробности беседы сайт главы Азербайджана.

1 октября миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет.