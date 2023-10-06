Лидера правой немецкой партии отравили неизвестным веществом

Лидера правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла укололи в руку иглой с неизвестным веществом. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе партии.

— Было подтверждено, что обследование федерального представителя партии Тино Крупалла выявило «укол иглой в правую верхнюю часть руки», — говорится в сообщении.

В «Альтернативе для Германии» также уточнили, что имело место «внутримышечное заражение» неизвестным на данный момент веществом. Судебно-токсикологическая экспертиза все еще продолжается.

Покушение на политика произошло в среду, 4 октября. Его госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте, передает РИА Новости.

Летом на дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна было совершено нападение. Неизвестные пытались протаранить его дом на автомобиле, а затем поджечь его. Прокуратура начала расследование по факту покушения на убийство.