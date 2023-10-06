Лукашенко назвал сигнал США в адрес Киева

«Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте"», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте для ВСУ. По его словам, «контрнаступ» Киева проходил очень сложно. Лукашенко подчеркнул, что первый этап операции ВСУ провалился, они занимаются подготовкой второго этапа. США торопят Украину, так как конфликт не добавляет авторитета американским властям, объяснил он.