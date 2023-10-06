В Египте на строящейся Росатомом АЭС начали устанавливать ядерное оборудование
Первое ядерное оборудование начали устанавливать на строящейся в Египте при участии Росатома АЭС «Эд-Дабаа».
Начался монтаж устройства локализации расплава («ловушки расплава»), сообщило Управление по атомным электростанциям Египта, передает ТАСС.
Торжественную церемонию начала монтажных работ открыл председатель управления строительством Амгед аль-Вакиль.
В этот же день в стране проходят церемонии, приуроченные к 50-летию начала войны с Израилем в 1973 году, которую в арабском мире считают победоносной. Это было отмечено в речи Амгед аль-Вакиля.