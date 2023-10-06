Норвегия попросила Россию снизить взыскание за оленей-нелегалов

Власти Норвегии сочли слишком высокой сумму компенсации в 420 миллионов рублей, которую в России потребовали за незаконный выпас норвежских оленей в заповеднике. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, в Осло предложили определить компенсацию по методике 15-летней давности в размере 50 тысяч норвежских крон (около 2,3 миллиона рублей) за 65 дней.

В Норвегии подчеркнули, что признают высокую ценность заповедника как особо охраняемой природной территории и «готовы оплатить ущерб в пятикратном размере». В будущем стороны планируют провести еще две встречи.

Компенсацию от Норвегии летом 2023 года потребовал мурманский заповедник «Пасвик» - на его территории в течение двух месяцев (с декабря 2022-го) находились 40 норвежских оленей. Представители заповедника заявили, что олени нанесли серьезный ущерб местной природе, на восстановление уйдут годы.

Выяснилось, что поедавшие ягель, листву с кустарников и вытоптавшие растительность олени - не дикие, а чипированные домашние, они принадлежат норвежским оленеводам.

Несколько лет назад российские власти просили Норвегию обновить забор на границе заповедника, чтобы исключить переход оленей, но этого сделано не было.