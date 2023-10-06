Додон заявил, что Молдавия находится «под Соросом»

«Страна сейчас не наша, она под [главой фонда «Открытое общество», миллиардером Джорджем] Соросом и разными неправительственными общественными организациями, которые диктуют Майе Санду и другим «куклам», что делать с нашими гражданами…» — заявил Додон.

Ранее Додон заявил, что с действующей в Молдавии властью «никаких хороших отношений» с Москвой не будет. По его словам, Кишинев делает все возможное, чтобы порвать с РФ.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».