В Турции прокомментировали сообщение о столкновении турецкого судна с миной

В управление мореходства Турции сообщили, что заявления ряда СМИ о том, что турецкое судно якобы столкнулось с миной у берегов Румынии в Черном море, не соответствуют действительности.

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Речь идет о судне Kafkametler. Никакого взрыва на судне не было, данных о мине тоже, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

«Никаких повреждений нет, судно с грузом продолжает путь в украинский порт Измаил», – заявили в управлении.