Лукашенко заявил о нежелании обострять отношения с Польшей
В Минске не намерены обострять отношения с Варшавой. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».
«Мы были добрыми соседями (с Польшей – прим. «Ленты.ру») и будем. Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами», — сказал глава республики.
Ранее Лукашенко обвинил Европейский союз в проведении политики конфронтации в отношении ряда стран. При этом он выразил мнение, что подобный подход нарушает принципы международного права.
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