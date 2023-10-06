Орбан объяснил, почему ЕС нельзя вводить санкции против Баку

Азербайджан имеет стратегическое значение для поддержания энергетической независимости Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Anadolu. По его словам, объединению нельзя вводить никаких ограничительных мер против Баку после операции в Карабахе.

© Газета.Ru

«Азербайджан является ключевой страной, без Азербайджана у нас не может быть энергетической независимости», — отметил Орбан.

Он добавил, что без поставок газа из Азербайджана ЕС не смог бы сократить свою зависимость от российских энергоресурсов.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.