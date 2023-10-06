Зеленский собрался посетить Румынию

Украинский лидер Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Румынию на следующей неделе (9-15 октября), передает Digi24 со ссылкой на источники. По информации телеканала, это будет первая поездка для политика в страну с момента начала российской военной спецоперации.

«Это специальный визит, только в Румынию, где он проведет встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и другими официальными лицами страны», — говорится в сообщении.

Как отмечает Digi24, после поездки Зеленского может состояться ответный визит представителей румынского правительства в Киев. Телеканал подчеркивает, что в Бухаресте желают установить «как можно больше точек сотрудничества» с Украиной. При этом конкретная дата приезда Зеленского в Румынию не раскрывается в целях безопасности.