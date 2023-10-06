Жители бедных районов Дании пострадали из-за закона о «расселении гетто»

Принятый в Дании закон о «расселении гетто» вызвал протесты множества местных жителей, которые считают его расистским, рассказало Agence France-Presse. Жители иммигрантских районов подготовили иск против Дании в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), инстанция вынесет решение в ближайшие месяцы.

Жители пообещали сопротивляться закону, который позволяет выселить множество людей из социального жилья в районах, где, по мнению властей, слишком много иммигрантов.

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«Это прямой расизм. Несмотря на то, что я родился и вырос в Дании, по статистике я незападный иммигрант», - рассказал агентству 21-летний врач из Копенгагена по имени Джавад.

Джавад живет в районе Мьельнерпаркен, как и многие другие иммигранты или дети иммигрантов. Это бедный район, но он окружен одними из самых привлекательных районов Копенгагена. Местные жители заявляют, что использование их этнической принадлежности для решений о том, где им жить, является дискриминационным и незаконным.

Власти Дании относят в среднем восемь из десяти жителей Мьельнерпаркена к «незападным» представителям населения, в эту категорию попадают и люди из стран Балкан и Восточной Европы, не входящих в ЕС.

Закон, предусматривающий реконструкцию бедных городских районов с высокой концентрацией иммигрантов к 2030 году, был принят в Дании в 2018 году.

Закон предполагает восстановление и ремонт ветхих помещений, а также изменение социального состава районов через сдачу в аренду не менее 60 процентов бывшего соцжилья по рыночным ставкам.

По оценке экспертов, около 11 тысяч человек по всей Дании будут вынуждены покинуть свои квартиры и найти новое жилье в течение следующих семи лет.

Томас Монберг, представитель правящих левоцентристских Социал-демократов, настаивает, что закон принимался с благими намерениями.

«Мы не хотим выселять людей. Мы хотим дать им лучшую жизнь, чтобы у них были те же возможности, что и у любого другого датчанина», - подчеркнул Монберг.