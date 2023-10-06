Жители бедных районов Дании пострадали из-за закона о «расселении гетто»
Принятый в Дании закон о «расселении гетто» вызвал протесты множества местных жителей, которые считают его расистским, рассказало Agence France-Presse. Жители иммигрантских районов подготовили иск против Дании в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), инстанция вынесет решение в ближайшие месяцы.
Жители пообещали сопротивляться закону, который позволяет выселить множество людей из социального жилья в районах, где, по мнению властей, слишком много иммигрантов.
«Это прямой расизм. Несмотря на то, что я родился и вырос в Дании, по статистике я незападный иммигрант», - рассказал агентству 21-летний врач из Копенгагена по имени Джавад.
Джавад живет в районе Мьельнерпаркен, как и многие другие иммигранты или дети иммигрантов. Это бедный район, но он окружен одними из самых привлекательных районов Копенгагена. Местные жители заявляют, что использование их этнической принадлежности для решений о том, где им жить, является дискриминационным и незаконным.
Власти Дании относят в среднем восемь из десяти жителей Мьельнерпаркена к «незападным» представителям населения, в эту категорию попадают и люди из стран Балкан и Восточной Европы, не входящих в ЕС.
Закон, предусматривающий реконструкцию бедных городских районов с высокой концентрацией иммигрантов к 2030 году, был принят в Дании в 2018 году.
Закон предполагает восстановление и ремонт ветхих помещений, а также изменение социального состава районов через сдачу в аренду не менее 60 процентов бывшего соцжилья по рыночным ставкам.
По оценке экспертов, около 11 тысяч человек по всей Дании будут вынуждены покинуть свои квартиры и найти новое жилье в течение следующих семи лет.
Томас Монберг, представитель правящих левоцентристских Социал-демократов, настаивает, что закон принимался с благими намерениями.
«Мы не хотим выселять людей. Мы хотим дать им лучшую жизнь, чтобы у них были те же возможности, что и у любого другого датчанина», - подчеркнул Монберг.
С ним не согласен социолог Айдин Соэй, эксперт по неблагополучным районам. По его словам, вместо того, чтобы способствовать интеграции, закон заставил многих почувствовать себя «людьми второго сорта». Также он отметил, что 80 процентов населения Дании не имеет никаких личных контактов с этническими меньшинствами.