Встреча ЕС в Гранаде «провалилась» из-за отсутствия Баку и Анкары

Встреча ЕС в Гранаде «провалилась» из-за отсутствия лидеров Азербайджана и Турции, пишет Politico.

По данным газеты, европейским лидерам не удалось продвинуться в вопросах разрешения конфликтов, так как на саммите не были представлены ключевые для этих регионов игроки, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

В документе отмечается, что ЕП призывает ввести санкции против лиц в правительстве Азербайджана, «ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе».

Также Европарламент призвал пересмотреть развитие сотрудничества между Брюсселем и Баку и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Резолюцию поддержал 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались.