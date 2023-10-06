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Шольц призвал реформировать ЕС для возможности принимать новые страны

Канцлер Германии Олаф Шольц счел целесообразным реформировать Европейский Союз. По прибытии на неформальный саммит ЕС в Гранаде он заявил, что такой шаг бы сделал объединение пригодным для принятия новых стран, передает ТАСС.

Шольц призвал реформировать ЕС для возможности принимать новые страны
© globallookpress.com

По словам Шольца, должна быть возможность «принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность Европейского союза».

Он обратил внимание на то, что сейчас многие решения могут быть приняты только с согласия всех 27 государств-членов, в том числе в области внешней политики и политики безопасности.

Канцлер также указал на необходимость подумать о числе членов Европейской комиссии. По его словам, «нельзя же все время расширять правительство и изобретать новые министерства».

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Ранее сообщалось о планах лидеров ЕС на проходящем неформальном саммите в Гранаде обсудить реформы, которые должен провести Евросоюз, чтобы принимать новые государства.

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