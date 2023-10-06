Politico назвало новой холодной войной возвращение трех панд из США в Китай

Три панды из Национального зоопарка Вашингтона вернутся в Китай. Официальной причиной называют окончание срока договора, но, как пишет газета Politico, это решение может ознаменовать «новую холодную войну».

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Как отмечает старший редактор и обозреватель Politico Майкл Шаффер, когда этой осенью последняя из панд Национального зоопарка будет отправлена обратно в Китай, Вашингтон попрощается с одной из самых популярных туристических достопримечательностей.

«Это также ознаменует уход живой, дышащей, чавкающей бамбуком метафоры международных отношений — истории, которая начинается с приятного подарка в триумфальный переломный момент последней холодной войны и, возможно, заканчивается пустым домиком для панд на тревожном рассвете новой», — подчеркнул Шаффер.

Официально панды покидают зоопарк из-за окончания срока аренды, но Смитсоновский институт молчит о перспективах их замены и о том, почему переговоры о новой аренде провалились.

Китай использует так называемую дипломатию панд, то есть инструмент публичной дипломатии для налаживания отношений с иностранными государствами и решения других международных задач. Он подразумевает использование больших панд в качестве «дипломатических подарков». Начиная с 1984 года, зарубежные государства могут лишь арендовать панд на 10 лет, заплатив китайской стороне от $250 тысяч до $1 млн за каждую пару особей. По истечении срока аренды панд необходимо вернуть, так как они остаются собственностью Китая.