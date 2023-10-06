В Нью-Йорке не осталось места для мигрантов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе не осталось места для мигрантов и возможностей для их трудоустройства. Об этом он сообщил журналистам после выступления в конгрессе штата Пуэбла.

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"В Нью-Йорке больше нет места. Наши сердца бесконечны, но наши ресурсы - нет. Мы не хотим размещать людей в убежищах. Мы не хотим давать им ложную надежду на трудоустройство", - приводит слова Адамса агентство Associated Press.

Мэр крупнейшего города США отметил, что в Нью-Йорке проживает более 800 тыс. мигрантов из штата Пуэбла. По его словам, в 2022 году городу пришлось принять еще более 120 тыс. просителей убежища.

Адамс подчеркнул, что город переживает "чрезвычайно трудные времена", которые будут "болезненными" как для жителей Нью-Йорка, так и для мигрантов.

"Они заслуживают более достойной среды, чем та, которую мы можем предложить из-за масштабов этой проблемы и связанных с ней расходов", - сказал он.

4 октября мэр Нью-Йорка отправился в турне по странам Латинской Америки, чтобы отговорить их жителей от миграции в Соединенные Штаты. Он посетит Мексику, Эквадор и Колумбию и проведет переговоры с лидерами этих стран, чтобы начать обсуждать меры по урегулированию текущего миграционного кризиса.