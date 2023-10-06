МИД Азербайджана обвинил Макрона в лицемерии

В МИД Азербайджана назвали лицемерием слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от встречи в испанской Гранаде.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отказывается от пятисторонней встречи (Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС), которая была запланирована на 5 октября в испанской Гранаде.

Кроме того, визит в Гранаду отметил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Макрон, в свою очередь, выразил сожаление по поводу отсутствия двух лидеров на саммите.

Он пообщещал, что снова позвонит Алиеву, чтобы «сохранить давление» на Азербайджан.

«Решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые Макроном против Азербайджана 5 октября во время пресс-конференции в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде. Заявления президента Франции об отказе от участия Азербайджана и Турции в Гранаде — пример лицемерия», — приводит заявление азербайджанского МИД РИА Новости.