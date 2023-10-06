В Сербии рассказали о намерении Косова «наказать» Белград

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Косово ведет масштабное дипломатическое наступление, организовав «кампанию по дезинформации», чтобы наказать Белград. Она подчеркнула, что президент Александар Вучич на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде взял на себя «тяжелое бремя» по защите страны от давления. Ее слова приводит агентство Tanjug.

«Я считаю, что благодаря этой борьбе [президента Вучича] все поняли, какой объем дезинформации посылает Приштина в последние дни. Из всего, что мы получаем от наших послов, представляющих Сербию в странах ЕС, мне кажется, теперь совершенно ясно, что кампания по дезинформации была жестокой», — сказала Брнабич.

По ее словам, Косово ведет масштабное дипломатическое наступление, настаивая на введении санкций против Сербии. Приштина не заинтересована ни в мире, ни в стабильности, ни в деэскалации, непризнанная республика заинтересована только в том, чтобы наказать Белград, считает премьер-министр.

«…есть те, кто всегда за то, чтобы наказать сербов, и их не волнует ничто другое. И это их единственная политика», — подытожила Брнабич.

До этого власти непризнанной республики Косово заявили, что опасаются введения на их территорию сербских военных. Глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц призвала Евросоюз принять меры против этого, например, «заморозить» кандидатский статус Сербии.