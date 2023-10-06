Политолог спрогнозировала возвращение армян в Карабах

Политолог Каринэ Геворгян допустила, что армянское население со временем вернется в Нагорный Карабах из-за привязанности к земле. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Геворгян, последние события в Карабахе - «не конец истории, а только начало».

«Одни переберутся, другие, у которых нет такой возможности, останутся в районе Гориса и Сюника. <…> Эти люди очень привязаны к своей земле, у них сильная тяга к ней», - подчеркнула политолог.

По ее словам, армянский народ привык к переселениям, но в итоге всегда возвращается на родину.

«Эта память практически не стираема. Каждый армянин очень хорошо знает свою историческую привязку. История армянской популяции в данной части не заканчивается», - заключила Геворгян.

Армяне начали покидать Нагорный Карабах после «антитеррористических мероприятий», которые Азербайджан проводил в регионе 19 и 20 сентября.

Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Жителям Карабаха рекомендовали ознакомиться с предложениями Азербайджана по интеграции.